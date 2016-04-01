Международная коалиция нанесла 17 ударов с воздуха по ИГИЛ в Сирии и Ираке

Авиация международной коалиция против ИГИЛ нанесла 17 ударов с воздуха по позициям террористов на территории Сирии и Ирака.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По данным штаба коалиции, в Ираке, в результате десяти ударов в районе восьми городов, было уничтожено шесть тактических подразделений и несколько самодельных взрывных устройств, цех по производству взрывчатки, а также семь автомобилей и шесть огневых позиций боевиков ИГИЛ.

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В Сирии в результате пяти ударов в районе трех городов, уничтожено три тактические подразделения боевиков. Также были уничтожены три боевые позиции террористов.

Ранее сообщалось, что США и союзники осуществили 27 ударов с воздуха по позициям боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии.