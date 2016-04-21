Лукашенко заметил "призрака блоковых противостояний" в мире

Об этом сообщает «БелТА».

«Вызывает тревогу и такая негативная мировая тенденция, как набирающий обороты новый этап «холодной войны». Замаячил призрак новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности», - заявил Лукашенко.

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Президент Беларуси отметив, что это «особенно печально осознавать в год 75-летия начала Великой Отечественной войны».

Как сообщал ранее УНИАН, ранее Лукашенко в Москве заявил, что Беларусь "по-соседски" заинтересована в мире на украинской земле