Лукашенко заметил "призрака блоковых противостояний" в мире
14:52, 21 апреля 2016Мир
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу и национальному собранию заявил, что в мире замаячил «призрак блоковых противостояний».
REUTERS
Об этом сообщает «БелТА».
«Вызывает тревогу и такая негативная мировая тенденция, как набирающий обороты новый этап «холодной войны». Замаячил призрак новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности», - заявил Лукашенко.
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Президент Беларуси отметив, что это «особенно печально осознавать в год 75-летия начала Великой Отечественной войны».
Как сообщал ранее УНИАН, ранее Лукашенко в Москве заявил, что Беларусь "по-соседски" заинтересована в мире на украинской земле
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