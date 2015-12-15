Лукашенко в Москве заявил, что Беларусь "по-соседски" заинтересована в мире на украинской земле
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и в горячих точках планеты.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в Москве, что Беларусь «по-соседски заинтересована в мире на украинской земле».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лукашенко сказал по итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Сегодня мы говорили и об Украине, ситуации на Ближнем Востоке, других горячих точках планеты. Беларусь по-соседски заинтересована в мире на украинской земле, на Ближнем Востоке и расхождений у нас с президентом России абсолютно нет по этим проблемам", - сказал Лукашенко.
"Землю трясёт от междоусобиц, вооруженных конфликтов, беженцы исчисляются миллионами, международный терроризм бросил вызов всему миру. Только за последний месяц мы столкнулись с чередой бесчеловечных варварских действий террористов, которым нет и не можете быть оправданий", - добавил он.