Лукашенко в Москве заявил, что Беларусь "по-соседски" заинтересована в мире на украинской земле

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в Москве, что Беларусь «по-соседски заинтересована в мире на украинской земле».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лукашенко сказал по итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Сегодня мы говорили и об Украине, ситуации на Ближнем Востоке, других горячих точках планеты. Беларусь по-соседски заинтересована в мире на украинской земле, на Ближнем Востоке и расхождений у нас с президентом России абсолютно нет по этим проблемам", - сказал Лукашенко.

"Землю трясёт от междоусобиц, вооруженных конфликтов, беженцы исчисляются миллионами, международный терроризм бросил вызов всему миру. Только за последний месяц мы столкнулись с чередой бесчеловечных варварских действий террористов, которым нет и не можете быть оправданий", - добавил он.