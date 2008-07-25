Ливия прекратила поставки нефти в Швейцарию после ареста сына Каддафи

Ливия приняла решение приостановить поставки нефти клиентам из Швейцарии из-за того, что неделю назад в Женеве был задержан Ганнибал Каддафи, сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом сообщает AFP.

Ограничения коснутся только той нефти, которая переправляется в Европу ливийской госкомпанией, специализирующаяся на морских перевозках. Судам под швейцарскими флагами запрещено входить в порты Ливии. Доставка нефти с помощью частных ливийских судов не прекратится.

32-летний Ганнибал Каддафи и его жена были задержаны в Женеве 15 июля по подозрению в избиении работников отеля. Уже 17 июля его освободили под залог. По словам самого Каддафи, он ни в чем не виноват.

Задержание сына Муаммара Каддафи уже вызвало широкий резонанс в Ливии. В частности, эта страна отозвала из Швейцарии часть дипломатов и сократила количество авиарейсов между государствами. Кроме того, ряд швейцарских компаний получил приказ о прекращении деятельности на территории Ливии.

Ливия входит в ОПЕК и обладает доказанными ресурсами нефти приблизительно в 3,8 миллиарда тонн. Страна экспортирует топливо в ряд стран Евросоюза, а основными импортерами ее нефти считаются Германия, Франция, Италия и Испания.

Лента.ру