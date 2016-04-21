В Эквадоре вводят налог для богачей для восстановления страны после землетрясения

По предварительным подсчетем, причиненный стихией ущерб может составить около 3 млрд долларов.

Среди мер, предложенных президентом, - повышение налога с продаж с 12% до 14% в течение одного года.

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Кроме того, граждане страны с капиталом более 1 млн долларов будут обязаны выплатить государству 0,9% своего состояния, передает Русская служба ВВС.

Те, чей ежемесячный доход составляет 1000 долларов, должны будут выплатить сумму, равную их доходу за один день, получающие по 2000 долларов отдадут свою зарплату за 2 дня и т.д.

По словам Рафаэля Корреа, представители всех слоев населения, как ожидается, внесут свой вклад в восстановление страны.

Ранее Всемирный банк сообщал, что экономика Эквадора сократится на 2% в этом году из-за падения мировых цен на нефть.