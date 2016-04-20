В Эквадоре спустя пару дней после гибели 500 человек произошло новое землетрясение

Как сообщает Reuters по информации Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, эпицентр последнего толчка находится недалеко от предыдущего - в 70 км от города Эсмеральдас на тихоокеанском берегу.

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Очевидцы в зоне бедствия рассказали агентству, что два сильных толчка продолжительностью около 30 секунд были ощутимы в Кохимиес неподалеку от побережья, которое пострадало от последнего землетрясения.

Геофизический институт Эквадора отмечает, что толчки, которые произошли в 3:33 по местному времени, не вызвали цунами.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,8 в Эквадоре стали 507 человек, 11 из них - граждане других государств.