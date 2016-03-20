В Швеции сайты ведущих СМИ подверглись хакерской атаке – подозревают россиян

За две минуты до атаки, в 19.28 на анонимной странице в "Твиттере" появилось предупреждение на английском языке, что атака будет направлена на шведское правительство и средства массовой информации, распространяющие "лживую пропаганду".

Вслед за этим одновременно стали недоступны сайты газет Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan и Helsingborgs Dagblad. Своего пика хакерская атака достигла в 20.40 по стокгольмскому времени, сообщает Радио Свобода.

Национальный отдел оперативной работы стокгольмской полиции проинформировал о чрезвычайной ситуации шведскую полицию безопасности SÄPO.

Предварительные данные, поступившие из крупнейшей в Стокгольме точки обмена интернет-трафиком Netnod Internet Exchange i Sverige AB, показали, что запредельная перегрузка числа подключенных участников исходила из России или посредством российских операторов всемирной сети.

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Министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман проинформировал правительство о ЧП и выразил большое беспокойство по поводу того, что нашлись силы, намеренные заставить замолчать свободную прессу. Уголовная полиция Стокгольма начала расследование преступления с целью установить источник DDOS-атаки, парализовавшей ведущие новостные сайты страны.

На днях шведская полиция безопасности SÄPO опубликовала ежегодный отчет, в котором подчеркивалась серьезность психологической войны, масштабного шпионажа и манипуляций со стороны России.