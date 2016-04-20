Турецкая полиция задержала 20 человек за связи с оппозиционным проповедником Гюленом
Турецкая полиция в среду задержала 20 человек из-за их предполагаемых связей с движением мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Об этом по информации агентства Anadolu сообщает Reuters.
Сообщается, что операция проводилась в южных провинциях Османие, Адана, Мерсин и Ыспарта, а среди задержанных есть учителя и бизнесмены.
Президент Турции Тайип Эрдоган обвиняет Гюлена в попытках создать "параллельное государство" с целью свержения правительства с помощью подпольной сети сторонников в судебной системе, полиции и СМИ.
Читайте такжеDie Welt: Эрдоган приказывает штурмовать канал во время программы
Гюлен, приверженцы которого возглавляют некоторые школы и часто появляются в средствах массовой информации, отрицает обвинения.
Гюлен и Эрдоган были союзниками, пока лояльные к проповеднику полицейские и прокуроры начали расследование о коррупции в ближайшем окружении Ердогана в 2013 году. Тысячи полицейских, прокуроров и судей были уволены либо переведены за предполагаемые связи с Гюленом.
Как сообщал УНИАН, турецкая полиция задержала около 100 человек в ходе расследования финансовых связей в США мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.