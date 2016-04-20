Турецкая полиция задержала 20 человек за связи с оппозиционным проповедником Гюленом

Об этом по информации агентства Anadolu сообщает Reuters.

Сообщается, что операция проводилась в южных провинциях Османие, Адана, Мерсин и Ыспарта, а среди задержанных есть учителя и бизнесмены.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвиняет Гюлена в попытках создать "параллельное государство" с целью свержения правительства с помощью подпольной сети сторонников в судебной системе, полиции и СМИ.

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Гюлен, приверженцы которого возглавляют некоторые школы и часто появляются в средствах массовой информации, отрицает обвинения.

Гюлен и Эрдоган были союзниками, пока лояльные к проповеднику полицейские и прокуроры начали расследование о коррупции в ближайшем окружении Ердогана в 2013 году. Тысячи полицейских, прокуроров и судей были уволены либо переведены за предполагаемые связи с Гюленом.

Как сообщал УНИАН, турецкая полиция задержала около 100 человек в ходе расследования финансовых связей в США мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.