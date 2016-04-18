Турецкая полиция задержала 100 человек за связи с оппозиционным проповедником

"Во время полицейской операции в Стамбуле и девяти других провинциях страны было взято задержаны 88 человек. В то время как прокуратура выдала ордера на арест 140 человек", – цитирует Reuters Европейская правда.

Среди задержанных руководители и сотрудники Исламского кредитного банка Asya, который был основан последователями Гюлена и национализированный в прошлом году.

Задержания произошли в рамках расследования финансовой поддержки групп Гюлена на сумму около 50 миллионов лир ($17 млн).

Как известно, движение Гюлена обвиняют в проведении незаконного прослушивания и террористической деятельности, чтобы свергнуть демократически избранное правительство.

Его члены, по мнению властей, проникли в правительственные учреждения, такие как полиция и судебная система, чтобы иметь возможность проводить операции против тех, кого они считают своими врагами.

Турецкий суд в декабре 2014 года выдал ордер на арест Гюлена, который живет в добровольном изгнании в Соединенных Штатах с 1999 года, обвинив его в руководстве преступной группировкой.