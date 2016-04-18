Власти Иерусалима назвали причину взрыва в автобусе: сработала бомба
20:34, 18 апреля 2016Мир
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Бомба стала причиной взрыва, произошедшего в автобусе в Иерусалиме, заявила Reuters официальный представитель мэра города Брахи Спранг.
Власти Иерусалима утверждают, что в автобусе сработало взрывное устройство / IsraelHatzolah
Об этом сообщает РБК.
«Она была небольшой, но это была определенно бомба», - подчеркнула она.
Взрыв в автобусе на юго-востоке Иерусалима произошел ранее в понедельник. Данные о пострадавших разнятся: The Jerusalem Post пишет о 16 получивших ранения (двух в тяжелом состоянии), Ynetnews - о 18, Haaretz - по крайней мере о 15.
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Reuters со ссылкой полицию отмечал, что первоначальные признаки указывают на атаку боевиков. Другой версией называется техническая неисправность.
HAPPENING NOW - WATCH: Massive Bus explosion in Jerusalem, 20 wounded, 2 seriously, possibly terror related. pic.twitter.com/HOmztb07IY— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) April 18, 2016
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