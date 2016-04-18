Власти Иерусалима назвали причину взрыва в автобусе: сработала бомба

Об этом сообщает РБК.

«Она была небольшой, но это была определенно бомба», - подчеркнула она.

Взрыв в автобусе на юго-востоке Иерусалима произошел ранее в понедельник. Данные о пострадавших разнятся: The Jerusalem Post пишет о 16 получивших ранения (двух в тяжелом состоянии), Ynetnews - о 18, Haaretz - по крайней мере о 15.

Читайте такжеThe Huffington Post: Пять больших загадок нападений в Брюсселе

Reuters со ссылкой полицию отмечал, что первоначальные признаки указывают на атаку боевиков. Другой версией называется техническая неисправность.