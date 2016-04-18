Верховный суд США рассмотрит указ Обамы о защите мигрантов от депортации

Суд главным образом должен определить нужно ли распоряжению Барака Обамы одобрение Конгресса и имеют ли право власти штатов через суд отменять решение федерального правительства о приеме мигрантов, передает радио "Свобода".

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Суд низшей инстанции ранее уже отменил указ, который Барак Обама подписал в 2014 году, когда Конгресс не одобрил миграционные реформы.

Если распоряжение Барака Обамы останется в силе, то это будет означать легализацию в частности мигрантов, прибывших в США нелегально, но у которых родились здесь дети, которые, по закону, являются гражданами США.

Решение суда может повлиять на миграционную политику США и, вероятно, вновь разжечь дебаты по этому поводу во время президентской избирательной кампании в США.