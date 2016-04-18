Число погибших при землетрясении в Эквадоре достигло 272 человек
07:54, 18 апреля 2016Мир
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Число погибших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 272 человек, еще 2068 людей получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил президент страны Рафаэль Корреа. Он отметил, что это число может значительно возрасти, передает kommersant.ru. "Это самая большая трагедия для страны за последние 67 лет", - подчеркнул Рафаэль Корреа. По словам президента, под обломками зданий может быть много выживших, в настоящее время спасатели занимаются поисками.
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Ранее вице-президент Эквадора Хорхе Глас сообщал о 246 погибших и 2527 пострадавших.
Как сообщал УНИАН, подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в ночь на 17 апреля. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 км в 28 км к юго-востоку от населенного пункта Муисне.
Возросло число жертв разрушительного землетрясения в Эквадоре
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