Минобороны РФ прокомментировало "сближение" своих Су-24 с американским эсминцем (видео)
Американский эсминец Donald Cook в момент пролета над ним самолетов Су-24 ВКС России находился примерно в 70 километрах от российской военно-морской базы.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
"Тринадцатого апреля экипажи самолетов Су-24 ВКС России выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Маршрут полета российских самолетов проходил через район, где находился эсминец ВМС США USS Donald Cook, примерно в 70 км от российской военно-морской базы", - сказал Конашенков.
Там также добавили, что российские Су-24, обнаружив эсминец США в Балтийском море, "совершили отворот от него с соблюдением всех мер безопасности" .
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"Обнаружив корабль в зоне визуальной видимости, российские летчики совершили отворот от него с соблюдением всех мер безопасности ", - заявил генерал.
По его словам, "все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами".
Напомним, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.
Как отмечается, они не были вооружены.
Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, с которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.