Британские ученые готовят доклад о сложности питания панд (фоторепортаж)
17:26, 12 апреля 2016Мир
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Агентство Reuters показало свежие фото большой панды Тянь Тянь, обитающей в зоопарке Эдинбурге (Шотландия).
REUTERS
Панда лениво гуляет по своему уличному вольеру 12 апреля.
Животное находится под наблюдением ученых из Королевского зоологического общества Шотландии и Королевского ботанического сада Эдинбурга, которые готовятся представить результаты научно-исследовательской работы о сложности диеты панд.
Как сообщал УНИАН, ранее венский зоопарк показал детенышей кошачьего лемура.
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