Британские ученые готовят доклад о сложности питания панд (фоторепортаж)

Агентство Reuters показало свежие фото большой панды Тянь Тянь, обитающей в зоопарке Эдинбурге (Шотландия).

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