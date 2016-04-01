Венский зоопарк показал детенышей кошачьего лемура (фото)
17:11, 01 апреля 2016Мир
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В зоопарке Шенбрунн в Вене показали детенышей кошачьего лемура, появившихся на свет 11 дней назад.
REUTERS
Как отмечают в пресс-службе австрийского зоопарка, сразу после рождения детенышей заметить очень сложно, ведь весят они около 70 грамм. По сообщению сотрудников зоопарка, первый малыш появился на свет 19 марта.
REUTERS
На фотографиях видно, как подросшие детеныши кошачьего лемура, также известного как кольцехвостый лемур, гуляют по вольеру, прицепившись на спину матери.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, пару дней назад бельгийский зоопарк представил публике трех двухмесячных азиатских львят.
REUTERS
Ein bisschen Klettern und von Mama gesäugt und geputzt werden: Egal, was sie machen - unsere kleinen Kattas lassen die Herzen höher schlagen.Опубликовано Zoo Vienna Schönbrunn 1 апреля 2016 г.
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