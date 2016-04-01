Венский зоопарк показал детенышей кошачьего лемура (фото)

Как отмечают в пресс-службе австрийского зоопарка, сразу после рождения детенышей заметить очень сложно, ведь весят они около 70 грамм. По сообщению сотрудников зоопарка, первый малыш появился на свет 19 марта.

На фотографиях видно, как подросшие детеныши кошачьего лемура, также известного как кольцехвостый лемур, гуляют по вольеру, прицепившись на спину матери.

Как сообщал УНИАН, пару дней назад бельгийский зоопарк представил публике трех двухмесячных азиатских львят.