Так кровавые события во Франции объясняют российские "эксперты" на страницах российских СМИ, - пишет обозреватель польского издания Gazeta Wyborcza Вацлав Радзиминович, передает ZN.UA.

В частности, он обращает внимание на комментарий военного эксперта Александра Жилина для "любимого издания Путина "Комсомольской правды". Он вспомнил, что 5 января президент Франции Франсуа Олланд в интервью рассказал об условиях, при которых возможна отмена санкций против России, которые ЕС ввел из-за агрессии против Украины. Однако, эти слова якобы не понравились Вашингтону.

По его мнению, американские спецслужбы устроили теракты, чтобы не позволить Парижу принимать решение самостоятельно, "а не так, как верные собаки Польша и Литва".

"Каждый специалист в совершенстве понимает, что за террористическими атаками стоят спецслужбы США. Наибольшую выгоду из них получает Вашингтон", - сказал Жилин.

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При этом, по его мнению, США умышленно навели полицию Франции на террористов, "чтобы показаться друзьями и верными союзниками", скрывая свою причастность к смертям французов. В это же время, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев предполагает, что теракты во Франции выгодны Москве.

Жертвами террористических атак во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек. Ранеными остаются 19 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. В ходе атаки на издание Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек, в том числе двое полицейских. Террористов было трое, и они были вооружены автоматами Калашникова.