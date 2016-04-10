Немецкая разведка предупредила об угрозе терактов в стране

Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил президент федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) Ханс-Георг Маасен, сообщает РБК.

«ИГИЛ планирует проводить теракты против Германии и ее интересов», — сказал Массен.

При этом он отметил, что на данный момент контрразведка не имеет конкретных данных о планах террористов. Массен сказал, что пропаганда ИГИЛ нацелена, в том числе, на поощрение сторонников идей боевиков организовать нападения в ФРГ. Глава контрразведки добавил, что было выявлено несколько случаев, когда вернувшиеся из Сирии граждане страны планировали совершить нападения.

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Он сказал, что стране удалось избежать крупных террористических атак благодаря успешной работе органов безопасности и удачи, например, когда в нескольких случаях не срабатывали взрывные устройства. Мюссен отметил, что было около 1,1 тыс. человек, которых контрразведка считала потенциально опасными. При этом его агентству было известно о 300 попытках исламистов завербовать беженцев, которые прибыли из стран Африки и Сирии в Европу.

В распоряжении газеты также оказался ответ властей Германии на запрос фракции «Зеленых» в бундестаге, согласно которому в стране выдан ордер на арест 76 исламистов, готовых к совершению атак.

Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ опубликовали видео, где угрожали совершить новые террористические акты. В качестве городов, где они возможны, исламисты называли Берлин, Лондон и Рим.