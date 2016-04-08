В Великобритании несколько депутатов потребовали отставки Кэмерона из-за офшорного скандала

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает The Mirror.

Лейборист, член специального комитета казначейства в парламенте Джон Манн назвал главу правительства лицемером.

«У Кэмерона было шесть лет, чтобы сказать правду парламенту и народу. Он этого не сделал», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Лидер партии Либеральные демократы Тим Фаррон заявил, что граждане Великобритании «имеют право знать больше, чем полуправду». «Премьер-министр на протяжении нескольких дней отрицал свое участие в офшорах однако его удалось вывести на чистую воду», — отметил депутат.

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Лейборист, член комитета казначейства Палаты общин Уэс Стритинг, полагает, что доверие к Кэмерону полностью подорвано. Заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон призвал главу правительства вернуть министерству финансов Соединенного Королевства все те средства, которые он получил благодаря офшорам, пишет Lenta.ru.

7 апреля Кэмерон признался, что у него были акции в офшорной компании отца Blairmore Holdings до того, как он стал главой правительства Соединенного Королевства. Также он сообщил, что до вступления в должность в 2010 году он продал акции на сумму более 30 тысяч фунтов стерлингов.