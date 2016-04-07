Путин: Запад понял, что изолировать Россию невозможно, несмотря на "известные события" в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Медиафоруме региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

"Почему замалчивается (на Западе операции РФ в Сирии – УНИАН), сначала говорили о необходимости изолировать Россию после известных событий в Крыму, потом стало ясно, что это невозможно, а с началом нашей операции в Сирии - осознания невозможности таких деструктивных действий в отношении нашей страны стали очевидными", - сказал Путин.

По его словам, операция РФ в Сирии способствовала выстраиванию отношений с ведущими державами в вопросе борьбы с международным терроризмом. В частности, проводятся постоянные консультации с США.

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Он отметил, чтобы прекратить поток беженцев в Европу, чтобы люди могли жить у себя дома, нужно восстановить государственность, где она утрачена - в Ливии, и укрепить там, где она сохранилась – в Сирии.

По его словам, в этом смысле российская армия с этой задачей в Сирии справилась, так как удалось укрепить государственность, структуру власти и сирийскую армию.

Он подчеркнул, что после вывода значительной части российской группировки сирийская армия продолжает освобождать все новые и новые населенные пункты.

"Как бы кому не хотелось, принизить роль наших действий по борьбе с террором, замолчать эти события – невозможно, но желание такое есть", - сказал Путин.