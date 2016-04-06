Азербайджан пригрозил Армении "серьезным ответом" за нарушение перемирия

Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Министерство обороны вновь заявляет о том, что армянская сторона нарушала режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в течение дня, и, во избежание провокаций, наши вооруженные силы вынуждены дать более серьезный ответ", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой".

Ранее, 5 апреля, министерство обороны Азербайджана заявило о прекращении боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. "По данным министерства обороны, с 12.00 5 апреля на линии соприкосновения азербайджано-армянских сил были приостановлены операции по согласию сторон", — говорилось в сообщении.