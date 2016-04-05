КНДР могла снова запустить производство плутония для ядерных бомб - американские аналитики

Северная Корея осуществляет "подозрительную активность" на своем главном ядерном комплексе в Йонбене, что может свидетельствовать о возобновлении производства плутония для ядерных бомб, говорят аналитики американского "мозгового центра" 38 North, пишет ZN.ua.

Отмечается, что за последние пять недель три раза были замечены выхлопные шлейфы над ядерным комплексом, чего не наблюдалось в течение всей зимы. Данный факт свидетельствует о "прогреве" зданий, что может быть следствием производства плутония или подготовке к этому.

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2 марта Совбез ООН единогласно поддержал самый жесткий за последние 20 лет проект резолюции о расширении санкции против Пхеньяна. Соединенные Штаты и их союзники, при этом, настаивали на более жестком варианте санкций, но Китай добился от них отмены тех мер, которые могут дестабилизировать КНДР, окончательно развалив ее экономику. Новый пакет санкций против Северной Кореи был подготовлен США и ее союзниками в связи с проведением последних собственных ядерных и военно-космических испытаний в январе-феврале этого года. 6 января КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы, а 7-го февраля СБ ООН осудил ее за испытания баллистической ракеты. За несколько часов до голосования Совбеза по поводу нового пакета санкций, об угрозе ядерной программы КНДР заявили дипломаты Южной Кореи и США.