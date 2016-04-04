Финансовые маневры России

Начало нынешнего года в России интересно тем, как стремительно сокращается финансово-экономическая база страны, а также шагами, которые Кремль пытается предпринимать для изменения данного тренда.

Ключевым маневром для наполнения государственного бюджета, как всегда, станет уже объявленная властями приватизация. Ныне, по данным российского минфина, разрыв между доходами и расходами составляет около 2,4 триллионов рублей. Падение российского ВВП за 2015 год составило 3,7%. В данной ситуации первый этап приватизации в 2016 году должен принести в казну около 700-800 миллиардов рублей. Самое интересное – это объекты предполагаемой приватизации. Так вот, среди объектов – «Башнефть» (на продажу будет выставлен пакет акций в 60%), «Алроса» (18,9%), ВТБ, «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком» и, главное, «Роснефть» (19,5% ценой в 500 миллиардов рублей).

В этом же контексте стоит рассматривать и заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о сделке по приватизации «Вертолетов России» до конца 2016 года. При наличии внутреннего инвестора правительство РФ готово продать 49%, иностранной же компании – лишь 25%.

То, что президент России Владимир Путин требует не продавать пакеты госакций за бесценок, говорит как раз о том, что ситуация близка к критической, и российская власть готова начинать делится «добром, что нажито непосильным трудом»

То, что президент России Владимир Путин требует не продавать пакеты госакций за бесценок, говорит как раз о том, что ситуация близка к критической, и российская власть готова начинать делится «добром, что нажито непосильным трудом».

Только диктовать свою цену за госкомпании Москве никто не даст. Кстати, по словам главы комитета Госдумы РФ по собственности Сергея Гаврилова, «за последние два года стоимость российских государственных компаний упала более, чем в два раза. Например, ключевой актив - «Роснефть», опустился в цене с 85 до 45 миллиардов долларов ныне.

Среди факторов, играющих на падение российской экономики, будет далее выступать низкая цена на нефть в пределах коридора 30-45 долларов в течение 2016 года. В случае удержания средней цены на «черное золото» на уровне 30 долларов за баррель в нынешнем году, потери государственного бюджета России будут на уровне 23-29 миллиардов евро (оценка министра финансов Антона Силуанова). Сюда можно добавить и стремительное бегство капитала из РФ, а также рекордное падение запасов в резервных фондах, которых хватит едва ли до конца нынешнего года.

Не стоит также забывать, что ранее Гаагский суд постановил России выплатить по иску ЮКОСа 50 миллиардов долларов

Не стоит также забывать, что ранее Гаагский суд постановил России выплатить по иску ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Поскольку Москва не спешит платить, в Европе потихоньку начинают происходить первые осторожные прецеденты ареста государственного имущества РФ.

Самая большая ирония в том, что путинский режим надеется привлечь к приватизационным процессам западные, а в особенности, американские компании. Для этих целей была проведена недавняя встреча министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева с послом США в России (а, ранее, в Украине) Джоном Тефтом. Перед этим министерство экономического развития РФ направило предложение об участии в приватизации ведущим мировым 22 инвестиционным банкам, включая американские Goldman Sachs, JP Morgan, Citi Group и другие. Вашингтон Москву не обнадежил, поскольку она пока еще не достаточно наказана за свое неадекватное поведение на международной арене, и главное, не пытается даже его изменить. Например, в Украине Кремль пока и близко не демонстрирует готовность выполнять Минские соглашения, к чему привязаны западные санкции.

Особенно забавно, что на фоне антиамериканской истерики в российских СМИ, правительство РФ исправно каждый месяц приобретает долговые облигации США на миллиарды долларов. Например, в феврале 2016 года, Россия купила американских «казнечеек» на 4,8 миллиардов долларов. Это, к слову, о том, почему Обама не спешит смещать Путина и запускать развал самой России.

Любопытно, что пока Запад играет на понижение российских активов до максимума, Китай уже сейчас заявляет (на уровне министра торговли Гао Хучэна) о своей заинтересованности в приватизации российских активов

Любопытно, что пока Запад играет на понижение российских активов до максимума, Китай уже сейчас заявляет (на уровне министра торговли Гао Хучэна) о своей заинтересованности в приватизации российских активов.

Безусловно, реальное начало приватизации госкомпаний в России, куда входят такие структуры, как «Роснефть» и другие государственные монополии, станет сигналом о смене курса страны. Новые собственники, по крайней мере, их финансовая и географическая привязка, позволит сделать выводы о структурных изменениях в российской политике. Например, последний прецедент, - одобрение правительственной комиссией по иностранным инвестициям покупку швейцарской компанией Molumin AG 75% акций камчатской НПК «Геотехнология» (владеет лицензиями на месторождения меди, никеля, золота, кобальта, палладия и других ценных ресурсов) позволяет делать выводы о том, что процесс потихоньку пошел, и далеко не последнее место в нем будут играть западные компании.

Хотя, конечно же, не стоит исключать и банальную передачу ключевых объектов госсобственности в руки лояльных Кремлю бизнесменов, как в 90-е годы. В таком случае, это будет подготовка российского государства к новому территориальному распаду и переходу в другой режим функционирования.

Исходя из этого, следует внимательно наблюдать за новым переделом собственности в РФ, за которым последует либо оформление нового политического курса, либо консервация старого. Ну а пока до приватизации еще далеко, госмонополии в России будут спасать за счет государственного бюджета и урезания социальных расходов.

Роман Рукомеда