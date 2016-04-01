Защиту восточных границ Европы усилят 4 тысячи военных и 200 танков

4 тысячи военных и более 200 танков усилят оборону восточных границ Европы. Об этом сообщает 5-ый канал.

Большинство военных - американцы. О соответствующем решении Пентагона сообщил главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. Танковые бригады с февраля 2017 поочередно будут находиться в Болгарии, Румынии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

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По словам Бридлава, так Альянс усиливает защиту европейских государств от агрессивной политики России. Накануне во время своего визита в Латвию он призвал НАТО готовиться к противовоздушной обороны стран Балтии.

Известно, что в 2014 году после аннексии Россией Крыма НАТО вдвое увеличило количество патрульных самолетов над Латвией, Литвой и Эстонией. Сейчас же, опасаясь агрессии со стороны России, Альянс рассматривает возможность усилить патрулирование неба и оборону на восточных границах.