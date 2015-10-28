9 стран Восточной Европы попросят НАТО увеличить присутствие - президент Румынии

Йоханнис уточнил, что считает необходимым усилить меры безопасности на восточных границах Европы и НАТО, а также упомянул угрозу с юга – в том числе из Сирии, сообщает BBC Russian.

По словам президента Румынии, помимо его страны, такой шаг поддержали Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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Официально просьба будет передана руководству НАТО на саммите альянса, который пройдет 4 ноября. Все упомянутые государства примут участие в саммите.

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что расширение присутствия НАТО на востоке Европы уже обсуждается в самом альянсе.

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По данным издания, рассматривается вариант, согласно которому в Польше и каждом из трех прибалтийских государств разместят по батальону численностью до тысячи военнослужащих. Официально эта информация не подтверждена.

Государства Восточной Европы в последнее время все чаще высказывают опасения за свою безопасность в связи с агрессивной политикой Москвы.