В Либерии зафиксирован новый случай смерти от Эболы

Об этом сообщает Reuters.

"Вчера молодая женщина в возрасте около 30 лет умерла от лихорадки Эбола в больнице", - сообщил высокопоставленный чиновник из Министерства здравоохранения Либерии, добавив, что власти готовятся сделать заявление по этому поводу.

Один из сотрудников больницы также подтвердил, что у женщины был положительный результат на лихорадку Эбола, и что она умерла в четверг.

Как сообщал УНИАН, буквально вчера во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что несмотря на отдельные новые случаи заболевания, эпидемию удалось взять под контроль.

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Отметим, геморрагическая лихорадка Эбола - это острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызываемая вирусом Эбола. Является редким, но крайне опасным заболеванием. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %). Надежной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году.

Крупнейшая вспышка заболевания произошла в 2014 году в Западной Африке и не завершилась до сих пор. В результате этой волны заболеваемости уже умерли почти 11,3 тысячи человек из 27,7 тысяч заболевших (летальность – 41%).