В центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото, видео)

Об этом сообщает Metro.

Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.

Местные СМИ предполагают, что взрыв был вызван из-за отрезанной газовой трубы.

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Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали пять человек.

Аварийные службы находятся на месте происшествия.