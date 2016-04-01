В центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото, видео)
14:21, 01 апреля 2016Мир
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Взрыв в шестом районе Парижа произошел утром в пятницу.
В результате взрыва пострадали 5 человек / twitter.com/scottcampbell
Об этом сообщает Metro.
Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.
Местные СМИ предполагают, что взрыв был вызван из-за отрезанной газовой трубы.
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Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали пять человек.
Аварийные службы находятся на месте происшествия.
#Explosion in Rue Jean François Gerbillon #Parispic.twitter.com/lBh7hjUiHB— Giancarlo Schievenin (@gschievenini) April 1, 2016
Фото: twitter.com/Pierre_Kch
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