В центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото, видео)

14:21, 01 апреля 2016
Мир
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Взрыв в шестом районе Парижа произошел утром в пятницу.

взрыв / twitter.com/scottcampbell

Об этом сообщает Metro.

Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.

Местные СМИ предполагают, что взрыв был вызван из-за отрезанной газовой трубы.

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Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали пять человек.

Аварийные службы находятся на месте происшествия.

взрыв / twitter.com/scottcampbell

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