Пентагон попросил хакеров проверить его сети на прочность

Как сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук, цель инициированной министерством обороны программы - привлечь хакеров к выявлению уязвимости в его компьютерных системах, передает Би-би-си. Участники программы приступят к работе с 18 апреля. До 12 мая они будут искать слабые места в компьютерных системах Пентагона. Участвовать в программе могут только граждане США, которые не числятся в списках подозреваемых в терроризме и других преступлениях.

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Как отмечают в ведомстве, хакеры не будут работать с компьютерными системами Пентагона, представляющими особую важность.

В прошлом году компьютерные сети ведомства неоднократно подвергались атакам хакеров. Так, в апреле прошлого года министр обороны США Эштон Картер сообщил о проникновении российских злоумышленников в незасекреченную сеть его ведомства в начале этого года.

5 июня 2015 года стало известно, что федеральные ведомства СШАподверглись массированной кибератаке: хакеры смогли получить доступ к персональным данным нескольких миллионов государственных служащих. Американские официальные лица на условиях анонимности тогда заявили СМИ, что следы этой кибератаки ведут в Китай.

Еще одна кибератака произошла в июле 2015 года. Серверы электронной почты Комитета начальников штабов армии США были отключены из-за "подозрительной активности". От действий злоумышленников пострадала электронная переписка почти четырех тысяч военных и гражданских сотрудников.