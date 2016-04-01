Пентагон попросил хакеров проверить его сети на прочность
Началась регистрация участников программы под названием "Взломай Пентагон" (Hack the Pentagon), разработанной американским оборонным ведомством.
Как сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук, цель инициированной министерством обороны программы - привлечь хакеров к выявлению уязвимости в его компьютерных системах, передает Би-би-си. Участники программы приступят к работе с 18 апреля. До 12 мая они будут искать слабые места в компьютерных системах Пентагона. Участвовать в программе могут только граждане США, которые не числятся в списках подозреваемых в терроризме и других преступлениях.
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Как отмечают в ведомстве, хакеры не будут работать с компьютерными системами Пентагона, представляющими особую важность.
В прошлом году компьютерные сети ведомства неоднократно подвергались атакам хакеров. Так, в апреле прошлого года министр обороны США Эштон Картер сообщил о проникновении российских злоумышленников в незасекреченную сеть его ведомства в начале этого года.
5 июня 2015 года стало известно, что федеральные ведомства СШАподверглись массированной кибератаке: хакеры смогли получить доступ к персональным данным нескольких миллионов государственных служащих. Американские официальные лица на условиях анонимности тогда заявили СМИ, что следы этой кибератаки ведут в Китай.
Еще одна кибератака произошла в июле 2015 года. Серверы электронной почты Комитета начальников штабов армии США были отключены из-за "подозрительной активности". От действий злоумышленников пострадала электронная переписка почти четырех тысяч военных и гражданских сотрудников.