Турецкие банки подверглись массированной кибератаке: подозревают Россию и Anonymous

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, местные СМИ предполагают, что нападение на общественные и финансовые сайты могут исходить из России. Также существует мнение, что атаку совершила группа хакеров Anonymous. В то же время конкретных доказательств этого нет, поэтому власти отказываются называть виновных, отмечает Reuters.

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Как сообщал УНИАН, ранее хакеры Anonymous предприняли массированную атаку против Турции, обвинив ее в поддержке ИГИЛ.