Турецкие банки подверглись массированной кибератаке: подозревают Россию и Anonymous
16:51, 25 декабря 2015Мир
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Турецкие банки сообщили о сбоях транзакций по кредитным картам в связи с мощными кибератаками.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, местные СМИ предполагают, что нападение на общественные и финансовые сайты могут исходить из России. Также существует мнение, что атаку совершила группа хакеров Anonymous. В то же время конкретных доказательств этого нет, поэтому власти отказываются называть виновных, отмечает Reuters.
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Как сообщал УНИАН, ранее хакеры Anonymous предприняли массированную атаку против Турции, обвинив ее в поддержке ИГИЛ.
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