Отели Брюсселя жалуются на отсутствие гостей после терактов и предлагают скидки

Как сообщает бельгийское издание Niewsblad, в настоящее время в Брюссель пустуют около 80% гостиничных номеров. При этом отельеры опасаются, что если такая ситуация затянется, многие люди могут остаться без работы.

Менеджер отеля La Madeleine Николас Варитис, находящегося возле центрального вокзала столицы Бельгии, рассказал изданию, что никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией.

"У нас постоянные отмены, а новых бронирований мы почти не получаем. В среднем на этой неделе у нас четыре гостя на завтраках. И в три раза больше сотрудников", - пожаловался сотрудник брюссельского отеля.

Чтобы хоть как-то привлечь клиентов, бельгийские отели даже начали предлагать большие скидки, вплоть до 50%.

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Как ранее сообщал УНИАН, возобновление работы аэропорта Брюсселя, который подвергся одной из атак террористов 22 марта, вновь было перенесено. Изначально открытие аэропорта планировалось на 30 марта, однако на данный момент местные власти не могут сказать, когда его работу можно будет восстановить.