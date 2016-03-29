Возобновление работы аэропорта Брюсселя вновь откладывается
Международный аэропорт Брюсселя не откроется 30 марта.
Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Twitter.
«Аэропорт также будет закрыт для всех пассажирских полетов в среду, 30 марта», — говорится в сообщении.
The airport will also be closed for passenger flights into and out of #brusselsairport tomorrow Wednesday 30 March.— Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 29, 2016
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Брюсселя в Завентеме, в котором 22 марта произошли теракты, пока не могут назвать дату возобновления работы.
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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва — два в аэропорту и один в метро. При взрывах в столице погибли 35 человек, еще около 300 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».