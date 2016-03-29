Возобновление работы аэропорта Брюсселя вновь откладывается

Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Twitter.

«Аэропорт также будет закрыт для всех пассажирских полетов в среду, 30 марта», — говорится в сообщении.

The airport will also be closed for passenger flights into and out of #brusselsairport tomorrow Wednesday 30 March. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 29, 2016

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Брюсселя в Завентеме, в котором 22 марта произошли теракты, пока не могут назвать дату возобновления работы.

Читайте такжеТеракт в аэропорту Брюсселя: появилось видео передвижения террористов по зданию

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва — два в аэропорту и один в метро. При взрывах в столице погибли 35 человек, еще около 300 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».