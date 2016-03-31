Пентагон: "Исламское государство" приближается к военному поражению

Об этом заявил заместитель его главы Роберт Уорк, передает kommersant.ru. "Не вызывает сомнений, что сейчас настроения против исламистов сильны как никогда в ходе нашей кампании. Мы более чем когда-либо уверены в том, что в военном отношении "Исламское государство" движется в сторону поражения на полях сражений", - сказал Роберт Уорк на конференции, устроенной изданием Washington Post.

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При этом он подчеркнул, что для полной победы над "Исламским государством" одного военного усилия будет недостаточно. "Нужны еще и политические меры, которые еще следует обнародовать", - сказал он.

В конце 2015 года президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Малайзии, пообещал ликвидировать все источники финансирования "Исламского государства", отбить все захваченные террористами территории и полностью уничтожить лидеров группировки.