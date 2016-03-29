США и Турция активизируют борьбу против "Исламского государства"

Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри в ходе встречи со своим турецким коллегой – министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, передает "Голос Америки".

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"Мы все заинтересованы в скорейшей ликвидации террористической организации "Исламское государство" и восстановлении стабильности в регионе", – сказал Джон Керри.

Член НАТО Турция также принимает участие в многонациональной коалиции, которая борется с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

Однако у США и Турции имеются разногласия по поводу поддержки Соединенными Штатами бойцов из числа сирийских курдов, которые, по мнению Анкары, являются союзниками Рабочей партии Курдистана – террористической организации, борющейся за автономию в Турции.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с июля 2015 года турецкие силовики захватили или убили более 5 тыс. курдских повстанцев, действовавших в союзе с РПК. Это заявление он сделал накануне визита в Вашингтон на этой неделе, где он примет участие в международном саммите по ядерной безопасности.

Еще одной важной темой в диалоге США и Турции является кризис с беженцами из Сирии. Около 2,7 млн сирийцев нашли убежище в соседней Турции. "Турция делает все, что в ее силах, для размещения части мигрантов, – сказал Чавушоглу. – Мы потратили на это более $10 млрд".

Ранее в понедельник США объявили о намерении выделить дополнительные $20 млн для помощи гуманитарным организациям, оказывающим содействие беженцам в Европе и на Ближнем Востоке. Госдепартамент сообщил, что часть этого финансирования будет направлена на усилия по оказанию помощи в Турции.