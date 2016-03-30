Болгария хочет закупить корабли и эскадрилью из 12-19 истребителей

Правительство Болгарии в среду одобрило три проекта, которые предусматривают закупку истребителей и кораблей на 3 млрд левов (1,5 млрд евро).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Novinite.

В частности, по словам министра обороны страны Николая Ненчева, правительство планирует закупить эскадрилью из 12-19 истребителей стоимостью 800-900 млн левов (€400-€450 млн).

Болгария также планирует приобрести 4-6 новых двигателей для истребителей Миг-29.

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По словам Ненчева, пока воздушное пространство Болгарии защищают 7 военных самолетов, а после покупки двигателей их станет 12.

Кроме того, проекты предусматривают приобретение двух патрульных катеров.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Болгарии одобрил использование армии для защиты границ от беженцев.