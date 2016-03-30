Очевидцы показали видео крушения российского Су-25 в Приморье
11:07, 30 марта 2016Мир
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Самолет разбился сегодня при посадке.
Крушения российского Су-25 / instagram / alexgluschenko
Свидетели сегодняшнего крушения штурмовика Су-25 в Приморском крае РФ передали в СМИ видео с места происшествия.
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По информации очевидцев, по трассе, которая проходит через село, движение автотранспорта замедлено, сообщает PrimaMedia.
Напомним, сегодня при заходе на посадку на аэродром Черниговка Восточного военного округа разбился штурмовик Су-25. По предварительной информации, самолет упал из-за отказа двигателей. Самолет при падении взорвался. Пожар на месте крушения потушен на площади 100 квадратных метров. Самолет упал примерно в 50 метрах от частного жилого дома. Летчик успел катапультироваться.
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