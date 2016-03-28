Обама отказался от личной встречи с Эрдоганом – WSJ

Когда президент Турции в последний раз посещал Вашингтон с государственным визитом в 2013 году, президент США дал высокую оценку его позиции относительно начала мирных переговоров с курдскими боевиками, передает ZN.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Эрдогана может ждать совсем другой прием, когда он отправится на этой неделе на саммите по ядерной безопасности", - говорится в статье.

Как утверждает источник WSJ ссылаясь на неназванных чиновников, Обама отклонил предложение Эрдогана присоединиться к нему на открытии мечети в штате Мэриленд, строительство которого было профинансировано Турцией.

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"У президента США также нет планов провести официальную встречу с Эрдоганом в формате один на один", - узнали в WSJ.

Вместо того, ожидается, что с Эрдоганом встретится вице-президент США Джо Байден. При этом, старшие должностные лица администрации США говорят, что решение не встречаться с Эрдоганом не следует воспринимать как неприятие, потому что два президента встретились в ноябре во время саммита G20 в Турции, а также говорили по телефону в феврале.

Вместе с тем, турецкие официальные лица пытались в течение нескольких последних месяцев добиться встречи в Вашингтоне с Обамой.

Напомним, Вашингтон недоволен тем, что Турция что в сирийском конфликте наносит удары по курдам, а не по террористам "Исламского государства".