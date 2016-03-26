В Черногории за причастность к оргпреступности задержали 55 россиян

В Черногории задержали 55 граждан России по подозрению в причастности к международной организованной преступности.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на RTCG.

«Благодаря обмену информацией и проведению других мероприятий была задержана группа из 55 российских граждан», - говорится в сообщении.

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При этом подробности спецоперации не сообщаются.