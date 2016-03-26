В Черногории за причастность к оргпреступности задержали 55 россиян
15:51, 26 марта 2016Мир
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Граждан России подозревают в причастности к международной организованной преступности.
Подробности спецоперации не сообщаются / Фото УНИАН
В Черногории задержали 55 граждан России по подозрению в причастности к международной организованной преступности.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на RTCG.
«Благодаря обмену информацией и проведению других мероприятий была задержана группа из 55 российских граждан», - говорится в сообщении.
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При этом подробности спецоперации не сообщаются.
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