Дуда: НАТО должно показать, что в случае необходимости ответит на российскую агрессию

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на польское издание Newsweek, об этом в интервью сказал президент Польши Анджей Дуда. "Территориальная целостность соседней страны была нарушена. И не беспокоиться из-за этой ситуации невозможно. Россия на протяжении последних лет много раз нарушала международное право, начиная с Грузии до Украины и Сирии. Все это создает очевидную неопределенность. Поэтому, я убежден, что НАТО должно показать, что ответит на нынешнюю ситуацию", - сказал польский президент, отвечая на вопрос, не боится ли Варшава российской агрессии.

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По словам Анджея Дуды, Альянс должен нарастить присутствие в Центральной и Восточной Европе до такого уровня, чтобы "стало совершенно понятно, что не стоит атаковать страны-участницы".

Он также добавил, что хотел бы видеть больше американских солдат на польской территории.