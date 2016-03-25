Путин назначил Кадырова и.о. главы Чечни и выразил надежду на его участие в выборах

Путин выразил надежду, что Кадыров впоследствии примет участие в сентябрьских выборах, передает ТАСС.

"Пятого числа (апреля) истекает срок ваших полномочий", - сказал Путин, обращаясь к Кадырову. "Исходя из того, что было сделано за последние годы, для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, и как производная для всей России, мною сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года, выходом на выборы", - отметил президент РФ.

Читайте такжеСегодня Путин встретится с Кадыровым

"Рассчитываю на то, что жители Чечни, чеченский народ смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали для республики", - сказал Путин.

Напомним, полномочия Кадырова на посту главы Чеченской Республики истекают 5 апреля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло. При этом он заявил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность.