ОБСЕ о деле Караджича: необходимо устанавливать правосудие за военные преступления

"Сегодня мои мысли с семьями жертв геноцида и других ужасных преступлений, совершенных во время войны в Боснии и Герцеговине. Надеюсь, что приговор доставит хоть небольшое удовольствие тем, кто ждал правосудия так долго. Поиск правосудия не оставил никого равнодушным. Это может быть долгим, сложным и противоречивым процессом. Вместе с тем, даже через 20 лет жизненно необходимо установить правосудия за военные преступления. Главным является построение прочного мира в Боснии и Герцеговине", – говорится в заявлении Джонатана Мура.

Читайте такжеРадован Караджич получил 40 лет тюрьмы за военные преступления

Сегодня бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича признали виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х и приговорили к 40 годам лишения свободы. Соответствующее решение 24 марта принял Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии.

24 марта Гаагский трибунал начал оглашать вердикт по делу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, обвиняемого в геноциде, преступлениях против человечности и других военных преступлениях во время Боснийской войны в 1990-х.

Радован Караджич был одним из политических лидеров боснийских сербов во время войны 1992-1995 годов в Боснии, которая унесла жизни около 100 тыс. людей.

Прокуроры просили для него пожизненного заключения за преступления против человечности и военные преступления, в том числе причастности к убийству свыше семи тысяч мусульман в районе Сребреницы в 1995 году.

Он не признает свою вину.

Радован Караджич был задержанв Сербии в 2008 году после того, как 13 лет скрывался от правосудия.