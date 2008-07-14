Качиньский сказал Саркози "одну вещь"

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ заявляет, что не будет блокировать Лиссабонское соглашение.

Как передает агентство “Франс-Пресс”, об этом он заявил сегодня в Париже после встречи с Президентом председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ.

“Встреча была очень хорошей. Я сказал одну вещь: Польша не станет преградой для ратификации соглашения”, - заявил Президент Польши.

Он отметил, что оба Президента разработали совместный план, который, по словам Л.КАЧИНСКОГО, будет обнародован в “надлежащее время”.

Он также прибавил, что стороны согласились взять на себя определенные взаимные обязательства, однако не уточнил, какие именно.

Как сообщал УНИАН, Л.КАЧИНСКИЙ заявил 1 июля об отказе подписывать принятый парламентом в апреле закон о ратификации Лиссабонского соглашения ЕС из-за того, что после “нет” Ирландии на референдуме считает, что последующая ратификация соглашения другими странами-членами ЕС не имеет смысла.

Н.САРКОЗИ с момента обретения Францией председательства в ЕС уже неоднократно критиковал позицию своего польского коллеги.

10 июля, выступая в Европарламенте, Н.САРКОЗИ, в частности, выразил убеждение в том, что вопрос подписания Президентом Польши решения польского парламента о ратификации Лиссабонского соглашения является вопросом морали, а не политики.

“Президент Польши дал слово, и слово должно уважаться. Это не вопрос политики, это вопрос морали”, - сказал Н.САРКОЗИ.

12 июня этого года Ирландия, единственная страна-член ЕС, которая ратифицировала Лиссабонское соглашение на референдуме, отказались от ратификации этого документа, поскольку более 50% ирландцев не поддержали проект нового соглашения ЕС.

***13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, получившее название Лиссабонского. Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году, и направлено на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений.