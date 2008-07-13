Литва увеличит свой воинский контингент в Афганистане
16:34, 13 июля 2008Мир
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... в перспективе - в полтора раза
Литва увеличит свой воинский контингент в Афганистане. Такое заявление распространило недавно Министерство обороны Литвы, передает Associated Press. Согласно заявлению, в Афганистан будут направлены еще 16 военных. Предполагается, что размещение дополнительного контингента произойдет осенью с.г. При этом командующий войсками Литвы генерал-лейтенант Валдас Туткус отметил, что, возможно, в ближайшие несколько месяцев воинский контингент страны в Афганистане будет увеличен до 150 военных.
Пока численность воинского контингента Литвы в Афганистане - 100 человек. Военные размещены в провинции Гор на западе Афганистана.
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