В Нидерландах запретили плакаты, на которых изображены целующиеся Путин и лидер правых Вилдерс

Появление такого плаката на железнодорожных станциях и автобусных остановках национального оператора железнодорожного транспорта NS должно было, по замыслу его авторов, убедить противников подписания Соглашения об ассоциации ЕС и Украины поддержать ратификацию Голландией, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание NOS.

Плакаты разработаны по заказу партии Молодых социалистов, которая является юридически независимой политической организацией, однако связана с социал-демократической партией Голландии.

Впрочем, Нидерладнская железная дорога, на станциях которой должны быть размещены плакаты, признала, что такой плакат является провокационным и оскорбительным, поэтому запретила его размещение.

Поэтому рекламное агентство Exterion, ответственное за размещение плакатов, разработало более лояльный вариант плаката, на котором Вильдерс и Путин держат головы близко друг к другу – эти плакаты будут размещены на досках для объявлений на остановках и станциях.

"Места для объявлений мы рассматриваем как общественное пространство, где каждый должен чувствовать себя как дома и не чувствовать себя оскорбленным", - сообщили в пресс-службе Нидерландской железной дороги.

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Председатель партии Молодых социалистов Барт Ван Брюгген возмутился таким решением руководства транспортной компании.

"Похоже, что для железной дороги успех КГБ важнее потери свободы слова", – отметил он.

Молодые социалисты сейчас готовят к печати третий вариант плаката, на котором изображен Путин, который разрисовывает карту Европы, в частности, территорию Украины, красным карандашом.

"Не дайте Путину закончить свою разукраску. Проголосуйте 6 апреля", - говорится в тексте к новому постеру.

В конце месяца постеры будут размещены на автобусных остановках и вокзалах.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.