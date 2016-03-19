При взрыве в Стамбуле украинцы не пострадали

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

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"Во время теракта в Стамбуле погибли 5, ранены 36 человек. Среди пострадавших граждан Украины пока не установлено", - написал он в Twitter.

Как известно, из-за взрыва, совершенного террористом-смертником в центре Стамбула, погибли 5 человек. Еще 36 были ранены. Пострадали 12 туристов. Улица Истикляль, где совершен теракт, является торговой и обычно многолюдной на выходные.

В минувшее воскресенье взрыв в столице Турции Анкаре унес жизни 37 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка курдских боевиков, которая является ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана.

В прошлом месяце из-за нападения на военный конвой в Анкаре погибли 28 человек, десятки были ранены.