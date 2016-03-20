МИД России пригрозил Канаде ответными мерами за расширение санкций
В российском ведомстве отметили, что восприняли решение Канады о расширении санкций относительно РФ с "разочарованием".
Российская Федерация пообещала принять контрмеры на расширение санкций Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.
"У новой канадской власти был шанс преодолеть тупиковую ситуацию в двустороннем диалоге, оставшуюся в наследство от прежнего руководства. К сожалению, в Оттаве им не воспользовались, что будет обязательно учтено. Данный недружественный шаг не останется без ответа - наши контрмеры последуют", - говорится в сообщении.
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Также в МИД подчеркнули, что восприняли решение Канады о расширении санкций относительно РФ с "разочарованием", а также уличили правительство страны в "привычке оглядываться на Вашингтон".
Ранее сообщалось, что Канада расширила санкционный список в отношении России.