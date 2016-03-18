Спецоперация по задержанию предполагаемого организатора парижских терактов: фоторепортаж Reuters
В Брюсселе задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам.
По данным бельгийской газеты DH, полиция обнаружила Абдеслама в ходе спецрейда, проводимого в брюссельском квартале Моленбек.
Сообщалось, что при задержании Абдеслам был ранен.
Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".
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Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.
Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атакпогибли 130 человек, около 300 получили ранения.