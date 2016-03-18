Спецоперация в Брюсселе: Задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам

По данным бельгийской газеты DH, полиция обнаружила его в ходе спецрейда, проводимого в брюссельском квартале Моленбек, сообщает DW. При задержании Абдеслам был ранен.

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Правоохранительным органам удалось выйти на след Абдеслама после того, как в квартире, где 15 марта проводился спецрейд, были обнаружены отпечатки его пальцев. Тогда в ходе операции в перестрелке был убит предполагаемый сообщник Абдеслама Мохамед Белькаид, открывший огонь и ранивший четырех полицейских.

Как сообщила бельгийская прокуратура, Белькаиди также разыскивался бельгийской и французской полицией по подозрению в причастности к террористическим актам в Париже. 35-летний гражданин Алжира использовал псевдоним Самир Бузид и находился в списке разыскиваемых под этим именем с декабря 2015 года.

Именно тогда следствию стало известно, что Бузид перевел деньги из Брюсселя на банковский счет одной из участниц теракта в Париже, убитой спустя пять дней после взрывов.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атакпогибли 130 человек, около 300 получили ранения.