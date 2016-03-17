Путин: После прекращения огня в Сирии группировка РФ стала "избыточной", вывод военных согласован с Асадом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на встрече с российскими военными.

"После того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня между оппозицией и правительственными войсками, объём работы нашей авиации значительно сократился. Количество боевых вылетов снизилось в три раза – с 60–80 в сутки до 20–30", - сказал Путин.

"В этой связи созданная ранее группировка, с военной точки зрения, стала избыточной. Решение о выводе существенной части наших военнослужащих и техники согласовано с президентом Сирии Башаром Асадом, который был заранее информирован о наших планах и поддержал их", - добавил он.

Путин отметил, что в совместном заявлении России и США было подчеркнуто, что против террористических организаций, признанных в качестве таковых ООН, борьба будет продолжена. Тогда как против вооружённых формирований сирийской оппозиции, подтвердивших готовность к перемирию, боевые действия правительственных сирийских войск вестись не будут.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия может "за несколько часов" нарастить свою группировку в Сирии

"Вместе с тем, обращаю внимание, если мы будем фиксировать случаи нарушения перемирия со стороны каких‑либо группировок, они будут автоматически исключаться нами из представленного Соединёнными Штатами списка. Разумеется, со всеми вытекающими отсюда для них последствиями", - заявил Путин.

По его словам, российская армия "провела огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии, укрепили её вооружённых сил, и сегодня они в состоянии не просто сдерживать террористов, а вести против них успешные наступления".

"Главное – мы создали условия для начала мирного процесса. Удалось наладить позитивное, конструктивное взаимодействие с Соединёнными Штатами Америки, рядом других стран. С теми ответственными оппозиционными силами внутри самой Сирии, которые действительно хотят остановить войну и найти единственно возможное – политическое – решение конфликта. И эту дорогу к миру открыли именно вы – солдаты России", - заявил Путин.

Читайте такжеВ Пентагоне оценили результаты вывода российских войск из Сирии

Как сообщал УНИАН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, по состоянию на январь 2016 года, вследствие российских авиаударов в Сирии, начавшихся 30 сентября 2015 года, погибли 1815 мирных жителей, в число которых входит 106 оппозиционеров, которые выступали против режима президента Сиррии Башара аль-Ассада.

В частности, утверждается, что Россия под предлогом борьбы с "Исламским государством" в Сирии наносит авиаудары, в основном, по позициям оппозиционных сил и мирным гражданам, проживающим в подконтрольных оппозиции районах. Удары российских истребителей по подконтрольным районам "Исламского государства" носили ограниченный характер.

Удары российской авиации в основном были сосредоточены на подконтрольных оппозиции районам в Идлибе, на юге и севере Алеппо, севере Хамы, севере Хомса, северной сельской территории Лазкийе, севере Дераа и юге Дамаска.

По данным агентства, в ходе бомбардировок Россия целилась в мечети, больницы, пекарни, школы и детские сады.