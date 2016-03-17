Правозащитники назвали число жертв российских авиаударов в Сирии за время операции

Об этом говорится в отчете Сирийской сети по правам человека (SNHR), передает Анадолу.

В отчете отмечается, что 85% всех авиаударов наносилось по территориям, подконтрольным оппозиции. "На данных территориях не было какого-либо военного присутствия отрядов оппозиции или террористической организации ИГИЛ", - отмечается в докладе.

Также, зарегистрировано 43 случая сброса российской авиацией бочковых и осколочных авиационных бомб.

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Кроме того, атакам ВКС РФ подвергались медицинские учреждения, храмы, инфраструктуры системы, образовательные и культурные учреждения, лагеря для беженцев, конвои с гуманитарной помощью.

В результате авиарейдов убиты 11 медицинских работников и 5 представителей прессы.