В Йемене исчез истребитель ОАЭ
09:48, 14 марта 2016Мир
1771
Объединенные Арабские Эмираты сoобщили об исчезновении своего военного истребителя, участвовавшего в операции против повстанцев-хуситов в Йемене.
REUTERS
Об обстоятельствах происшествия ничего не сообщается, передает Русская служба ВВС.
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию в Йемене с марта 2015 года. Поводом для этого стало свержение суннитского руководства страны повстанцами-хуситами.
Читайте такжеВ Египте разбился истребитель, весь экипаж погиб
Удары по повстанцам, захватившим большую часть территории Йемена, наносятся преимущественно с воздуха.
За время гражданской войны в Йемене погибли 6 тысяч человек. По данным ООН, не менее 2,4 млн йеменцев были вынуждены покинуть свои дома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter