В Йемене исчез истребитель ОАЭ

09:48, 14 марта 2016
Мир
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Объединенные Арабские Эмираты сoобщили об исчезновении своего военного истребителя, участвовавшего в операции против повстанцев-хуситов в Йемене.

REUTERS

Об обстоятельствах происшествия ничего не сообщается, передает Русская служба ВВС.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию в Йемене с марта 2015 года. Поводом для этого стало свержение суннитского руководства страны повстанцами-хуситами.

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Удары по повстанцам, захватившим большую часть территории Йемена, наносятся преимущественно с воздуха.

За время гражданской войны в Йемене погибли 6 тысяч человек. По данным ООН, не менее 2,4 млн йеменцев были вынуждены покинуть свои дома.

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