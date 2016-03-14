В Йемене исчез истребитель ОАЭ

Об обстоятельствах происшествия ничего не сообщается, передает Русская служба ВВС.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию в Йемене с марта 2015 года. Поводом для этого стало свержение суннитского руководства страны повстанцами-хуситами.

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Удары по повстанцам, захватившим большую часть территории Йемена, наносятся преимущественно с воздуха.

За время гражданской войны в Йемене погибли 6 тысяч человек. По данным ООН, не менее 2,4 млн йеменцев были вынуждены покинуть свои дома.