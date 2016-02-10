Конфликт в Йемене усилил влияние "Аль-Каиды" и ИГ - разведка США

«Подразделения «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» и ИГ в Йемене использовали конфликт и коллапс правительственных органов власти, чтобы заполучить новых рекрутов и союзников и расширить контроль над территориями. В декабре «Аль-Каида на Аравийском полуострове» захватила южный город Зинджибар вдобавок к захвату города Мукалла на восточном побережье», — сказал Клэппер.

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Он также отметил, что Дамаск при иностранной поддержке сможет вернуть под контроль ряд стратегически важных территорий, однако кардинально изменить расстановку сил в Сирии правительственным войскам не удастся, пишет Росбалт.

«По нашим оценкам, иностранная помощь позволит Дамаску продвинуться в некоторых ключевых районах, ныне подконтрольных оппозиции, и избежать дальнейших потерь (территории), однако ему не удастся радикально изменить расстановку сил на поле боя», — отмечается в докладе.

В тексте подчеркивается, что операции российских военных в Сирии, вероятно, «помогут режиму (президента Сирии Башара Асада) вернуть под свой контроль важные территории на западе Сирии, например, такие как Алеппо».